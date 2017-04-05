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Число жертв теракта в Санкт-Петербурге выросло до 1404 апреля в 13:56

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Пятеро скончались на руках у медиков.

Число погибших в результате теракта в подземке Санкт-Петербурга увеличилось до 14 человек, пишет ТАСС со ссылкой на главу Минздрава РФ Веронику Скворцову.

По ее словам, 11 из них погибли во время взрыва, трое скончались в машине скорой помощи, еще двое - в приемном отделении Мариинской больницы.

Ранее сообщалось также о 50 раненых, передает "Уралинформбюро".

Взрыв на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная" прогремел около 14.30 по московскому времени 3 апреля. Устройство привел в действие террорист-смертник, его личность уже установлена.

После трагедии на объектах транспортной инфраструктуры Москвы, Екатеринбурга и Казани усилили меры безопасности.

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