Пятеро скончались на руках у медиков.

Число погибших в результате теракта в подземке Санкт-Петербурга увеличилось до 14 человек, пишет ТАСС со ссылкой на главу Минздрава РФ Веронику Скворцову.

По ее словам, 11 из них погибли во время взрыва, трое скончались в машине скорой помощи, еще двое - в приемном отделении Мариинской больницы.

Ранее сообщалось также о 50 раненых, передает "Уралинформбюро".

Взрыв на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная" прогремел около 14.30 по московскому времени 3 апреля. Устройство привел в действие террорист-смертник, его личность уже установлена.

После трагедии на объектах транспортной инфраструктуры Москвы, Екатеринбурга и Казани усилили меры безопасности.