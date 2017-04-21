В Санкт-Петербурге скончалась пострадавшая при теракте в метроСегодня в 14:32
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Число жертв выросло до 16 человек.
21 апреля в больнице Санкт-Петербурга скончалась одна из пострадавших в результате взрыва в метро,. Женщина находилась в крайне тяжелом состоянии, передает "Уралинформбюро".
Таким образом число жертв теракт выросло до 16 человек, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на заявление вице-губернатора Северной столицы Анны Митяниной.
В настоящее время в больницах Санкт-Петербурга находятся 23 пострадавших. Четверо в состоянии средней степени тяжести. На амбулаторное лечение переведены 58 пациентов.
Теракт в подземке Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. В одном из вагонов между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" взорвалась бомба. Ее, по данным следствия, привел в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.
По уголовному делу о теракте в питерском метро задержано 10 человек, в том числе Аброр Азимов. Он, предположительно, занимался сбором средств для организации взрыва, а также его брат Акрам Азимов, которому вменяют изготовление подложных документов для проникновения террористов в Россию.
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