Для праймериз.

Праймериз "Единой России" по определению партийного кандидата на выборы губернатора Свердловской области состоится в середине мая. Об этом сообщил глава регионального отделения Виктор Шептий.

Как сообщают источники "Уралинформбюро" в реготделении, до сих пор нет понимания, кто должен стать спарринг-партнером "основного кандидата", действующего главы региона Евгения Куйвашева. В лонг-лист претендентов готовы включить и "тяжеловесов", и мало кому известных партфункционеров. Кто-то, шутки ради, готов предложить даже кандидатуру "пельмешки" Юлии Михалковой, успешно выступившей на думских праймериз ЕР год назад.

Выборы губернатора пройдут в сентябре 2017 года. Официальный старт избирательной кампании будет дан в июне, когда появится соответствующее решение Заксобрания. До этого момента "Единой России" необходимо провести праймериз.