×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ройзман устроил предвыборные гастроли по периферииСегодня в 16:46

  • Текст

Для повышения узнаваемости.

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман запустил PR-кампанию в глубинке. Электобилити политика в преддверии выборов губернатора решено повышать при помощи периферийных СМИ.

После первомайских праздников вышел выпуск газеты "Вечерний Карпинск" с интервью главы уральской столицы, где он, помимо прочего, заявил, что в случае получения поста губернатора намерен вернуть прямые выборы мэров.

"В чем вообще проблема. Если отнимают прямые выборы, получается, что люди оказываются на обочине - у них пропадает возможность принимать участие в политической жизни того места, где они живут. И тем самым территория, земля лишается самого серьезного потенциала: творческого и предпринимательского. Я считаю, что надо конечно возвращать прямые выборы, и те депутаты, которые на территориях работают и знают мнение своего населения, - все за возвращение прямых выборов", - утверждает Ройзман.

Неделей ранее политик уже рассуждал на подобные темы в газете "Егоршинские вести". Тогда он заявил, что не намерен принимать участие в президентских выборах-2018, так как это ему не по карману: по его оценке, избирательная кампания может обойтись в 100 миллиардов рублей.

Как пояснил "Уралинформбюро" руководитель уральского отделения ФоРГО Анатолий Гагарин, Ройзман с большой вероятностью и дальше будет углубляться в территории через местные СМИ, чтобы повысить свою узнаваемость на периферии.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Оставили со сНосом

Оставили со сНосом

И долгами "за воздух".

flydubai без тапочек

flydubai без тапочек

В бизнесе.

Сниму подвал. Класс "А" не предлагать

Сниму подвал. Класс "А" не предлагать

Застой на офисном рынке будет долгим.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×