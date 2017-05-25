К осенним выборам.

Еще год назад, на дальних подступах к выборам Госдумы, "Единая Россия" обозначила свои праймериз полигоном для дискуссии о наболевшем. Ринувшихся за депутатскими мандатами единороссов о чем только не спрашивали. Те выборы прошли, а вопросы накопились вновь. И теперь в Свердловской области они свалились на Евгения Куйвашева, отправившегося в мае по региону в преддверии прогубернаторских праймериз.

Прошедшая 24 мая в Нижнем Тагиле его встреча с секретарями первичных отделений ЕР Горнозаводского округа воспринималась как одна из самых важных. Путинград с нынешним мэром Сергеем Носовым сам себе на уме, хотя и с вливаниями из областной казны. Потому в поддержку врио губернатора даже приехал глава его администрации Владимир Тунгусов.

Мероприятие в своей режиссуре ничем не отличалось от двух ранее прошедших зональных встреч. Его открыл "технический" оппонент Куйвашева - секретарь регионального политсовета "Единой России" Виктор Шептий, представивший основного претендента партии на сентябрьских выборах губернатора. А Куйвашев в свою очередь стандартно напомнил о своем майском назначении временно исполняющим обязанности главы Свердловской области, что свидетельствует о доверии Владимира Путина.

Далее последовал доклад об успехах региона - увеличении зарплат и ликвидации очередей в детсады, вводе в эксплуатацию 10 миллионов "квадратов" жилья и запуске более чем 30 крупных производств. "Наша задача – закрепить все перспективные тенденции, создать условия для роста, социального благополучия и достатка уральцев. Для этого мною инициирована программа "Пятилетка развития" до 2021 года", - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Оживление в зале ожидаемо настало при "стендапе", когда на врио губернатора посыпались вопросы. Многие ответы Куйвашев начинал с ванлайнеров – шуток в одну строку. Проблема с нехваткой школ в Невьянске -"Как решить? Надо ее построить". Овации, после чего последовал обстоятельный ответ. И так почти по каждой теме, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".

Евгений Куйвашев открыл единороссам "государственную тайну" о судьбе заброшенного военного городка в Нижнем Тагиле – с определенной долей вероятности его отдадут Росгвардии, которая как раз подыскивает площадку в Уральском федеральном округе. "На нас вышла одна очень серьезная структура, которая хочет разместить здесь свои силы и средства. Это будет 3 тысячи высокооплачиваемых мест. Если же расквартирование спецподразделения не состоится, мы передадим городок в собственность Нижнего Тагила", - сообщил он.

Разумеется, не обошлось без самого знакового ныне нижнетагильского вопроса - о потере выставки вооружений на полигоне "Старатель". Торговать оружием теперь будут на подмосковных смотринах, Уралу оставили "просветительские" задачи. "В этом году мы объявим, что возможности демонстрационных показов и выставки военной техники открыты для всех. Я бы для свердловчан сделал ее бесплатной, остальным – чуть-чуть придется заплатить. На этих возможностях и компетенциях надо зарабатывать. Когда мы по-настоящему продвинем выставку как туристический продукт, народа будет в десятки раз больше. Бренд Нижнего Тагила и уральской боевой техники утрачен не будет", - подчеркнул Куйвашев под взрыв аплодисментов.

Острым моментом стал вопрос об управляющих компаниях, которые довели двух инвалидов до смерти – УК отключили им электричество якобы за неуплату. Мэр Сергей Носов, взяв слово, пообещал разобраться в ситуации.

Были вопросы Куйвашеву и о поддержке многодетных семей, о помощи правительства талантливой молодежи, а один из местных депутатов даже попросил посодействовать в расширении границ городского кладбища.

У губернатора Свердловской области впереди непростая пятилетка. Шутка ли - в регионе более 5 миллионов жителей, которым не шутки ради и без юмора предстоит определиться, кому доверить бразды правления. Нижний Тагил основного кандидата увидел.

Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ