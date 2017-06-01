Праймериз-турне.

Турне врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и лидера свердловских единороссов Виктора Шептия по городам и весям региона подошло к концу. 31 мая участники праймериз "Единой России", претендующие на борьбу за пост главы Среднего Урала, провели заключительную встречу с партактивом ЕР - в Екатеринбурге.

Ранее политики посетили 5 муниципалитетов. Первая встреча прошла 18 мая в Первоуральске, 23 и 24 мая - в Серове и Нижнем Тагиле соответственно, 26 мая - в селе Байкалово, 29 мая - в Сухом Логу. Это не считая попутных заездов в соседние города. Виктор Шептий в разъездах хоть и не говорил об этом открыто, но фактически выступал конферансье своего оппонента. Действующий же глава региона "обкатывал" на партактиве "медведей" свою программу "Пятилетка развития".

Не стало исключением выступление Евгения Куйвашева в Екатеринбурге. Задуманная им стратегия развития Среднего Урала на 2017-2021 годы вновь была отражена в выступлении. Но без частностей не обошлось - в отдельный блок были выведены идеи по социально-экономическому развитию Екатеринбурга, передает корреспондент "Уралинформбюро".

"Еще раз подчеркну. "Пятилетка развития" - это программа роста всех муниципалитетов Свердловской области. И Екатеринбургу, как столице региона, в программе будет уделено особое внимание. И это понятно, ведь в городе проживает треть населения области", - заявил Куйвашев.

Направлений дальнейшего развития уральской столицы врио губернатора выделил несколько: инвестиционный рост, финансовая стабильность, улучшение делового климата, развитие транспортной инфраструктуры и улучшение качества жизни через социальные реформы. Потенциал города был проиллюстрирован обилием крупных мероприятий, среди которых особо выделяются международная выставка "ИННОПРОМ", ЧМ-2018 и "ЭКСПО-2025", на проведение коего претендует Екатеринбург.

"Реализация каждого проекта позволяет нам привлекать средства федерального бюджета и других источников, повышать инвестиционный рейтинг, строить новые стадионы, дороги, гостиницы и развивать благоустройство", - пояснил однопартийцам Евгений Куйвашев.

Упор главы Среднего Урала на развитие Екатеринбурга большинство местных единороссов сочли "ответкой" мэру уральской столицы Евгению Ройзману. Тот, заявляя о своем выдвижении на пост губернатора, пытался поднять свой электобилити, спекулируя на особом статусе уральской столицы.

Однако ж выборы губернатора подразумевают выезды и за пределы Екатеринбурга. И пока Хитрый Рой размышляет, как преодолеть муниципальный фильтр, Куйвашев уже "обкатал" свою программу на местах. В том числе, в Екатеринбурге.