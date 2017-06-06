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В Свердловской области стартовала выборная кампанияСегодня в 16:14

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Флажком махнули в Заксобрании.

Выборы губернатора Свердловской области назначены на единый день голосования - 10 сентября 2017 года. Эту дату утвердили депутаты Заксобрания на заседании 6 июня.

Претенденты на губернаторское кресло смогут выдвигать свои кандидатуры, начиная со следующего дня после опубликования постановления и вплоть до 21 июля 2017 года. После подачи документов в избирком кандидаты получат право собирать подписи депутатов и глав территорий для прохождения муниципального фильтра.

На текущий момент о намерении идти на выборы заявили врио губернатора Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), мэр уральской столицы Евгений Ройзман ("Яблоко") и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев, не озвучивший пока партию, от которой намерен баллотироваться.

Ожидается, что в скором времени свои притязания на губернаторский пост обозначат депутат свердловского Заксобрания Дмитрий Ионин (СР), руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева, управляющий директор ПАО "Плюс Банк" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат Госдумы России Данил Шилков (ЛДПР).

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