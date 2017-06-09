За автографами депутатов.

Претендентам на кресло главы Среднего Урала придется налаживать диалог с депутатами сельских поселений. В числе необходимых для преодоления муниципального фильтра подписей 18-19 должны быть поставлены народными избранниками муниципалитетов такого уровня, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного избиркома.

Оставшиеся автографы (от 108 до 113) можно собирать по муниципальным районам и городским округам. При этом кандидатам нужно "задружиться" с депутатами как минимум 55 территорий.

Губернаторская кампания официально стартовала 9 июня. 10 числа конференции, на которых будут представлены кандидаты на пост главы региона, проведут "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" и "Зеленые", 11 числа – "Справедливая Россия".

Выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября.