Беспартийных кандидатов в депутаты почти половина.

Избирательная комиссия Свердловской области подвела предварительные итоги по выдвижению кандидатов в депутаты представительных органов региона. По данным на утро 17 июля зарегистрировано 1324 человека.

От партии "Единая Россия" на выборы заявились 417 кандидатов, от ЛДПР – 236, от КПРФ – 57, от "Справедливой России" – 49 и 3 - от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость". Самой многочисленной группой кандидатов оказались самовыдвиженцы – без поддержки политобъединений выдвинулись 562 человека.

До завершения процесса выдвижения кандидатов на выборах в органы местного самоуправления осталось 5 дней – документы принимаются до 18.00 21 июля. Всего в единый день голосования 10 сентября 2017 года, наряду с выборами губернатора, состоятся выборы глав 4 муниципалитетов, депутатов в 49 представительных органов, а также думские довыборы в 4 территориях.