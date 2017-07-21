На выборы свердловского губернатора заявился новый кандидатСегодня в 17:37
- Текст
На прохождение муниципального фильтра у него 5 дней.
Избирательная комиссия Среднего Урала приняла документы 11 кандидата, выдвинутого на выборы главы региона: свердловское отделение "Партии ветеранов России" поддержало Олега Сотникова.
Как пояснил "Уралинформбюро" советник председателя облизбиркома Дмитрий Ветошкин, у новоявленного кандидата остается всего 5 дней, чтобы собрать и подать в комиссию 126 подписей муниципальных депутатов. Прием документов на регистрацию заканчивается в 18.00 26 июля 2017 года.
Всего на текущий момент, помимо Сотникова, на выборы заявились: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы РФ Игорь Торощин (ЛДПР), депутат регионального Законодательного собрания Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор ПАО "Плюс Банк" Алексей Парфенов (КПРФ), депутаты гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые") и Дмитрий Сергин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"). Также на кресло главы региона претендуют легкоатлетка Олеся Красномовец ("Патриоты России"), бывшая воспитательница детского сада Евгения Чудновец ("Интернациональная партия России"), председатель "Центра противодействия коррупции в органах государственной власти" Виктор Костромин ("Народ против коррупции") и управляющий партнер юридической фирмы "ЮРЛИГА" Иван Волков ("Российский общенародный союз").
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:14
Свердловские долгострои обзаведутся "дорожными картами"
Для оперативного решения проблем.Сегодня в 17:59
Перед отпуском Госдума обрушила шквал запретов
На информационную сферу.Сегодня в 17:47
В Югре в ДТП с грузовиком погиб пассажир BMW
3 человека пострадали.Сегодня в 17:37
На выборы свердловского губернатора заявился новый кандидат
На прохождение муниципального фильтра у него 5 дней.Сегодня в 17:29
Свердловчанам обещают "молочные реки"
И дешевые овощи.Сегодня в 17:22
Сургутяне обналичили 336 миллионов через подставные фирмы
Главарю банды грозит до 5 лет.Сегодня в 17:10
Экс-гендиректор курганского ГУПа отделался "условкой" за взятки
И штрафом.Сегодня в 17:05
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 16:56
ЕВРАЗ-НТМК обновил автобусный парк
Для комфорта рабочих.Сегодня в 16:52
Жилфонд Среднего Урала готов к зиме на 15%
Подсчитали энергетики.Сегодня в 16:42
Россиян будут лечить "виртуальные" врачи
В Интернете.Сегодня в 16:26
В Кургане на платном пляже утонула девушка
Из воды ее достал водолаз.Сегодня в 16:06
Тюменские улицы ушли под воду
Из-за форс-мажорных опрессовок.Сегодня в 16:02
Сотрудники "ГАЗЭКСа" вошли в сотню лучших бегунов
Преодолев 42 километра.Сегодня в 15:53
Госдума запретила Соколовскому учреждать СМИ
Из-за его экстремистского прошлого.
Ещё в сюжете «Выборы-2017»
Главные новости
- Сегодня в 15:53Госдума запретила Соколовскому учреждать СМИ
- Сегодня в 15:15В Екатеринбурге открыли барбекю на 1000 "квадратов"
- Сегодня в 14:50Школьников разрешили бить веслом
- Сегодня в 14:11Управляющего НТЗТИ отправили под домашний арест
- Сегодня в 13:02Прокуратура требует ужесточить наказание экс-директору тюменского МУП "Водоканал"
Аналитика
Быть ли стройке, решит… Росавиация
Или "Ренова".
Капремонт трещит по швам
Подрядчики бегут из Зауралья.
Дефицит для иммунодефицитных
Футбол для нас дороже.