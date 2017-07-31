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Свердловский избирком до 4 августа рассмотрит документы Куйвашева Сегодня в 16:48

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И "зеленого" Киселева.

Из 11 кандидатов, претендующих на кресло главы Среднего Урала, документы для регистрации представили только 7 человек. Четверо из них уже прошли регистрацию. Это эсер Дмитрий Ионин, коммунист Алексей Парфенов, "пенсионер" Дмитрий Сергин и либерал-демократ Игорь Торощин.

Как рассказал "Уралинформбюро" глава избиркома Свердловской области Валерий Чайников, сейчас на проверке документы врио губернатора Евгения Куйвашева, представителя "зеленых" Константина Киселева и кандидата от РОНС Ивана Волкова. Последний, к слову, сдал пустой пакет документов в знак несогласия с муниципальным фильтром.

"Но мы в любом случае в полном объеме будем рассматривать документы всех кандидатов", - заявил Чайников.

По его словам, жалобы кандидатов на сложность прохождения муниципального фильтра можно назвать не обоснованными, а запрет на подписи для того или иного кандидата – слухами. В регионе не охваченными остались 619 депутатов городских округов и муниципальных районов, а также 91 депутат сельских и городских поселений. Собрать их автографы претенденты на губернаторский пост не смогли по каким-то иным причинам, считает Валерий Чайников.

"Есть личное желание, либо не желание конкретного депутата поддерживать того или иного кандидата", - уточнил он.

Глава избиркома выразил надежду, что явка на выборах 10 сентября 2017 года превысит показатель прошлогодних выборов Госдумы (42%).

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