В Свердловской области начались теледебаты претендентов в губернаторыСегодня в 11:39
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Вяло.
В Свердловской области прошли первые теледебаты кандидатов на пост губернатора региона. Утром 15 августа телезрители "4 канала" лицезрели депутата Заксобрания, эсера Дмитрия Ионина и депутата Екатеринбургской гордумы, представителя "Партии пенсионеров" Дмитрия Сергина.
Как выяснилось, поединок тезок шел не в прямом эфире. По информации Ионина, получасовую программу записали накануне, передает "Уралинформбюро".
С учетом возможности премодерации до серьезной пикировки оппоненты не дошли, хотя было заметно, что они тщательно изучили биографии друг друга.
Сергин подчеркнул, что два года "терпел тяготы и лишения" в сапогах, отдавая долг Родине. Этим он пытался поддеть эсера, в активе которого лишь военная кафедра вуза. "Зато у меня, в отличие от остальных кандидатов, трое детей и этой мой вклад в демографию", - похвастался Ионин, припомнив оппоненту "побег" из "Единой России", в которой тот пробыл 13 лет, к "пенсионерам".
В ходе вялой дискуссии Ионин в случае своего избрания губернатором пообещал вернуть свердловчанам "уральскую" надбавку к пенсии, а Сергин - привлечь в регион как можно больше федеральных средств.
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