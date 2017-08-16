В телеэфире.

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников, участвующий в предвыборной гонке за пост главы региона, отказался от предвыборных дебатов.

Как пояснил "Уралинформбюро" представитель предвыборного штаба кандидата Игорь Лобанов, это не значит, что глава региона избегает дискуссий с оппонентами.

"Решетников очень уважительно относится к своим соперникам и несколько раз уже общался с ними лично. Но он нашел более эффективные способы агитации. Кроме того, он итак хорошо представлен в медиапространстве, надо дать и другим возможность быть услышанными", - рассказал он.

По словам Лобанова, вместо дебатов Решетников будет выпускать в эфир агитролики, в которых он поделится впечатлениями от встреч с жителями Прикамья. А ключевые тезисы своей предвыборной программы он обнародует в агитпубликациях в СМИ.

Стоит отметить, что первые теледебаты претендентов на должность губернатора Прикамья прошли накануне. В них участвовали Ирина Филатова (КПРФ), Олег Постников (ЛДПР), Владимир Аликин ("Справедлива Россия") и Андрей Степанов ("Патриоты России").