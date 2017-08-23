На губернаторских теледебатах появилась политическая проституткаСегодня в 10:20
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И укушенный Жириновским.
Крики и оскорбления к ходе дебатов позволили себе кандидаты в губернаторы Свердловской области. Разговор на повышенных тонах состоялся у представителя ЛДПР Игоря Торощина и кандидата от "Справедливой России" Дмитрия Ионина в телеэфире 23 августа, передает "Уралинформбюро".
Подкалывать друг друга конкуренты начали с первых секунд. Торощин упрекнул Ионина в плагиате, заявив, что его предвыборная программа "слизана" у ЛДПР.
Эту "шпильку" эсер отбил замечанием, что у его оппонента слишком громкий голос. "Вас Жириновский укусил, что вы орете в этой студии?", - поинтересовался он.
В ответ "укушенный" перешел на риторику своего лидера, назвав Ионина "политической проституткой", припомнив эсеру его принадлежность в прошлом к коммунистам и либерал-демократам. При этом Торощин размахивал перед телекамерами какими-то документами с мутными фотографиями оппонента, которые тот назвал подделкой.
"Вы как та бабушка, которая собирает сплетни", - прокомментировал выпад Ионин. И достал откуда-то из-под тумбы портрет Владимира Жириновского, предложив Торошину извиниться за слова партбосса.
"Жириновский несколько лет назад назвал уральцев самыми тупыми в России, а извинения до сих пор не прозвучали. Вы либо извинитесь, либо поясните, почему ваш лидер назвал свердловчан "дебилами", - потребовал он.
Извинений не последовало. После чего оппоненты так начали орать друг на друга, что следовало убавить звук телевизора. Чуть успокоившись, кандидаты в губернаторы попросили телезрителей 10 сентября "голосовать душой и сердцем".
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