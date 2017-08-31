×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловский избирком развернул 219 кандидатовСегодня в 12:32

  • Текст

Большинство - из-за утаивания судимостей.

На выборах в муниципальные думы Свердловской области местные избиркомы отказали в регистрации 219 кандидатам, 105 из которых были выдвинуты политическими партиями. Об этом, подводя промежуточные итоги предвыборной кампании, рассказал председатель избирательной комиссии региона Валерий Чайников, передает "Уралинформбюро".

"Основные причины - недостаточное количество предоставленных подписей", - пояснил он.

По словам Чайникова, отказы также получили кандидаты, предоставившие в облизбирком недостоверные сведения об отсутствии судимостей. Из общего количества выдвинутых по области кандидатов непогашенная судимость оказалась у 154 человек.

Всего на 796 мандатов в органы местного самоуправления выдвинулся 3081 кандидат, 2774 из них - зарегистрированы.

Выборы в 49 муниципальных образованиях Свердловской области пройдут 10 сентября. Одновременно с ними состоятся выборы главы региона и мэров четырех муниципалитетов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Выборы-2017»

Главные новости

Аналитика

Мы в ответе за тех, кого обучили

Мы в ответе за тех, кого обучили

Как Минобраз проблемы родителей выслушивал.

Печкины с пустой сумой

Печкины с пустой сумой

Отправили посылку в трудинспекцию.

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Боброву пора уходить.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×