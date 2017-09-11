Отказавшимся грозит лишение премии.

Военнослужащие в/ч 40274, расположенной в городе Лесной, жалуются на давление со стороны руководства, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно сообщению, размещенному на портале "Карта нарушений", начальство в приказном порядке заставляет всех военнослужащих, а также совершеннолетних членов их семей голосовать на выборах, причем за определенных кандидатов. Отчитываться о выполнении "приказа" якобы требуют посредством фото, сделанного на мобильный телефон. Тем, кто отказывается, грозит лишение премии, гласит жалоба.

Официального подтверждения сообщению нет. В пресс-службе регионального избиркома отмечают, что к 16.00 поступило 9 обращений – 5 жалоб связаны с выборами губернатора, 4 – с выборами депутатов в Нижнем Тагиле, Богдановиче, Асбесте и Режевском ГО. По пяти ведутся проверки, 4 - не подтвердились.

В ситуационный центр к 17.00 поступило 28 обращений, 4 из которых нашли подтверждение.

10 сентября 2017 года в Свердловской области выбирают главу региона, глав 4 муниципалитетов и депутатов 49 дум.