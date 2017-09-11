Военные из Лесного жалуются на "приказ" голосовать за определенных кандидатов10 сентября в 17:54
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Отказавшимся грозит лишение премии.
Военнослужащие в/ч 40274, расположенной в городе Лесной, жалуются на давление со стороны руководства, сообщает "Уралинформбюро".
Согласно сообщению, размещенному на портале "Карта нарушений", начальство в приказном порядке заставляет всех военнослужащих, а также совершеннолетних членов их семей голосовать на выборах, причем за определенных кандидатов. Отчитываться о выполнении "приказа" якобы требуют посредством фото, сделанного на мобильный телефон. Тем, кто отказывается, грозит лишение премии, гласит жалоба.
Официального подтверждения сообщению нет. В пресс-службе регионального избиркома отмечают, что к 16.00 поступило 9 обращений – 5 жалоб связаны с выборами губернатора, 4 – с выборами депутатов в Нижнем Тагиле, Богдановиче, Асбесте и Режевском ГО. По пяти ведутся проверки, 4 - не подтвердились.
В ситуационный центр к 17.00 поступило 28 обращений, 4 из которых нашли подтверждение.
10 сентября 2017 года в Свердловской области выбирают главу региона, глав 4 муниципалитетов и депутатов 49 дум.
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