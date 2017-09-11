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Евгений Куйвашев побеждает на губернаторских выборах "в одну калитку"10 сентября в 22:25

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Можно ложиться спать.

Первые за последние 14 лет выборы губернатора Свердловской области закончились обыденно. По первоначальным итогам подсчета голосов избирателей, Евгений Куйвашев 10 сентября 2017 года набирает более 61%, сообщает "Уралинформбюро".

У представителя КПРФ банкира Алексея Парфенова 11,6% голосов. У кандидата "Справедливой России" Дмитрия Ионина также чуть более 11%. Эти два результата характеризуют политические предпочтения четверти избирателей Свердловской области,оппозиционно настроенных партии власти, которую олицетворяет Куйвашев.

У заведомых аутсайдеров губернаторской гонки Константина Киселева ("Партия зеленых"), Дмитрия Сергина ("Партия пенсионеров") и Игоря Торощина (ЛДПР) по 4% голосов.

Как сообщает корреспондент "Уралинформбюро", в областном облизбиркоме этой ночью царит деревенское спокойствие. До сих пор даже неизвестно точное количество избирателей пришедших к урнам.

По данным на 18.00, явка в регионе составляла 33,47%. Самая высокая была зафиксирована в поселке Свободный (57%), самая низкая – в Среднеуральске (19,7%).

В 20 муниципалитетах области в рамках фестиваля "Уральские самоцветы" в течение дня проходили розыгрыши квартир и автомобилей Lada Granta. По предварительным сведениям, жилье выиграли 14 человек, машины – 65. Как отмечают эксперты, лотерея могла повысить явку от 5 до 10%.

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