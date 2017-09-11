В Екатеринбурге Куйвашев не набирает половины голосов избирателей10 сентября в 22:59
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На губернаторских выборах.
Поступающие в ГАС "Выборы" данные о подсчете голосов на выборах губернатора Свердловской области 10 сентября уточняют картину предпочтений избирателей. Как сообщает "Уралинформбюро", во всех районах Екатеринбурга победитель Евгений Куйвашев не набирает более половины голосов. От 27 до 30% в каждом из районов мегаполиса у него суммарно отобрали коммунист Алексей Парфенов и эсер Дмитрий Ионин.
Наиболее активно за Куйвашева проголосовали в Сухом Логу - 83,5% голосов (согласно подсчету части бюллетеней). К 23.00 местного времени фаворит предвыборной гонки держит среднерегиональную планку в 60% голосов избирателей. Явка избирателей региона составила около 38%.
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