На выборах губернатора.

Кандидат номер один Максим Решетников на прошедших 10 сентября выборах губернатора Пермского края набирает более 80% голосов, сообщает "Уралинформбюро". Явка избирателей не превысила отметку в 40%.

В это же воскресенье состоялись выборы глав еще двух регионов Большого Урала. По предварительным данным, Евгений Куйвашев набирает в Свердловской области около 61% голосов, а Александр Бречалов в Удмуртской Республике - 78%.