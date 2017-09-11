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Глава Лесного терпит фиаско на перевыборах в местную думуСегодня в 08:34

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Гришина обходит 29-летняя девушка.

Жители ЗАТО Лесной (Свердловская область) не поддержали действующего главу Виктора Гришина, параллельно занимающего пост председателя местной думы.

По имеющимся данным, в 8-м округе, через который он пытается переизбраться в представительный орган, победу с почти двойным перевесом по голосам одерживает 29-летняя кандидатка от ЛДПР – техник-смотритель комбината "Электрохимприбор" Динара Гумирова, сообщает "Уралинформбюро".

В Лесном действует двуглавая система управления. Глава городского округа избирается депутатами из состава нового созыва думы. Он же, в соответствии с городским уставом, возглавляет представительный орган.

Единый день голосования состоялся 10 сентября 2017 года. В Свердловской области выбирали мэров 4 муниципалитетов, депутатов рядя дум и главу региона. В последнем случае уверенную победу одерживает врио губернатора Евгений Куйвашев - по состоянию на 06.00 за него проголосовали 62,04% избирателей. Тем временем в Нижнем Тагиле за действующего мэра Сергея Носова высказались 9 из 10 избирателей.

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