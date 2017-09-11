Сирман-Прочитанская выборы проиграла.

Александр Карамышев, покинувший минувшим летом пост главы Сысертского ГО, остается во власти. На выборах местной думы он одерживает победу в округе №6, его ближайшая преследовательница – директор школы №18 Валентина Шакирова по имеющимся сведениям уступает несколько десятков голосов, передает "Уралинформбюро".

А вот действующий председатель думы Олеся Сирман-Прочитанская на выборах потерпела фиаско. В округе №10 она заняла лишь четвертое место.

В представительный орган вновь проходит редактор газеты "Маяк" Ирина Летемина, которую обозначают как твердую оппозицию Карамышеву.

Среди новичков муниципальной думы - исполнительный директор ПАО "Ключевский завод ферросплавов" Николай Кузьмин. Из старожилов думы вновь получил одобрение избирателей Виталий Патрушев - экс-председатель Совета директоров КЗФ.