На губернаторских выборах.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области коммунист Вячеслав Вегнер может лишиться партийного билета из-за "неверного" голосования на губернаторских выборах. Галочку в бюллетене он поставил не напротив фамилии кандидата от КПРФ Алексея Парфенова, а рядом с именем Евгения Куйвашева, выдвинутого "Единой Россией".

"Как и многие из вас сходил сегодня на свой избирательный участок. Проголосовал за Евгения Куйвашева. Если говорить о развитии Свердловской области, других кандидатур нет", - пояснил накануне свою позицию на личной странице в Facebook депутат, приложив к посту соответствующее фото бюллетеня.

Свой выбор он обосновал тем, что Куйвашев - кандидат, реально знающий экономику и способный развивать регион.

"Было в бюллетене 6 кандидатов, и реально только один из них знаком с экономикой и Свердловской областью. Мы хотим тут жить или в каше прозябать? Я понимаю, что у Куйвашева есть определенные виды и на ближайшую пятилетку, которые связаны с поднятием сельского хозяйства и промышленности. Мне кажется, есть с ним перспектива какая-то, и я с этой точки зрения и голосовал", - рассказал "Уралинформбюро" Вегнер.

По словам собеседника агентства, за пост в соцсети его уже осудили однопартийцы. Ему даже намекнули, что из-за "неправильного" голосования он может лишиться партбилета. Однако Вегнер уверен, что этого не произойдет, а максимум, что его ждет – это прилюдная "порка" на собрании партактива.

"Я думаю, что меня не лишат партбилета, но выволочку устроить могут. Но тогда я им всем объясню следующее: если они считают, что надо голосовать за клоунов, то, пожалуйста, голосуйте за клоунов, но уже без меня. Я ведь молчал во время выборной компании, не говорил ничего по поводу кандидатуры, выдвинутой от партии", - подчеркнул депутат свердловского Заксобрания.

Партию КПРФ на губернаторских выборах представлял Алексей Парфенов, который по итогам голосования с 11,64% голосов занял второе место. Победа досталась Евгению Куйвашеву (62,16%).