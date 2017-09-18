Свердловская область под знаком КуйвашеваСегодня в 13:11
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Губернатор присягнул на верность региону.
18 сентября 2017 года в Театре эстрады Екатеринбурга состоялась торжественная церемония инаугурации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Прибытие главы региона задержалось на несколько минут. Войдя в театр, он решительно прошел по красной ковровой дорожке и поднялся на сцену, передает корреспондент "Уралинформбюро".
"Выборы признаны состоявшимися и действительными. 15 сентября избирательная комиссия на своем заседании приняла решение о регистрации избранного губернатора Свердловской области", - сказал в дебюте церемонии председатель областной избирательной комиссии Валерий Чайников. Зал разразился овациями.
Глава избиркома вручил Куйвашеву удостоверение губернатора Свердловской области, а спикер областного Законодательного собрания Людмила Бабушкина передала ему знак губернатора.
Евгений Куйвашев по традиции произнес текст торжественной присяги, поклявшись верно служить народу, уважать и защищать права и свободы свердловчан.
"Наша цель - в ближайшие 5 лет вывести Свердловскую область в первую тройку российских лидеров по важнейшим социально-экономическим показателям. Задачи перед нами стоят масштабные. В течение ближайших 5 лет, в рамках программы "Пятилетка развития", Свердловская область должна совершить качественный рывок по всем показателям", - заявил губернатор.
Далее настал черед поздравлений. На трибуну поочередно поднялись первый заместитель председателя Заксобрания региона Виктор Шептий, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, члены Совета Федерации Аркадий Чернецкий и Эдуард Россель, ранее возглавлявший Средний Урал.
Россель признался, что, отойдя от губернаторских дел, долгое время переживал за судьбу региона и только с приходом Куйвашева, наконец, успокоился.
"Свердловская область - самый сложный регион, с какой стороны ни смотри. Я не ошибся в вас. Все прошедшие 5 лет вы вели Свердловскую область только вверх", - обратился Эдуард Россель к Евгению Куйвашеву.
Стоит отметить, что перед началом церемонии ее гости поделились своими ожиданиями от губернаторского срока Евгения Куйвашева.
"Хочется, чтобы больше внимания уделялось развитию спортивной инфраструктуры", - сообщил олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.
"Жду решения социальных вопросов, в частности, со школами, чтобы все дети учились в первую смену", - отметил депутат областного ЗакСо Анатолий Марчевский.
"Конечно, Свердловская область – край промышленный. Однако за его пределами и за пределами страны наш регион известен своей культурной жизнью. Поэтому больше внимания следует уделять культуре и театрам", - добавил уральский драматург Николай Коляда.
На губернаторских выборах, состоявшихся 10 сентября 2017 года, Евгений Куйвашев набрал 62,16% голосов избирателей. На втором месте с 11,64% голосов - кандидат от КПРФ Алексей Парфенов, на третьем - кандидат от "Справедливой России" Дмитрий Ионин (9,06% голосов).
Всего на должность губернатора претендовало шесть кандидатов. Явка избирателей составила 37,33%.
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