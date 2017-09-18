×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловская область под знаком КуйвашеваСегодня в 13:11

  • Текст

Губернатор присягнул на верность региону.

18 сентября 2017 года в Театре эстрады Екатеринбурга состоялась торжественная церемония инаугурации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Прибытие главы региона задержалось на несколько минут. Войдя в театр, он решительно прошел по красной ковровой дорожке и поднялся на сцену, передает корреспондент "Уралинформбюро".

"Выборы признаны состоявшимися и действительными. 15 сентября избирательная комиссия на своем заседании приняла решение о регистрации избранного губернатора Свердловской области", - сказал в дебюте церемонии председатель областной избирательной комиссии Валерий Чайников. Зал разразился овациями.

Глава избиркома вручил Куйвашеву удостоверение губернатора Свердловской области, а спикер областного Законодательного собрания Людмила Бабушкина передала ему знак губернатора.

Евгений Куйвашев по традиции произнес текст торжественной присяги, поклявшись верно служить народу, уважать и защищать права и свободы свердловчан.

"Наша цель - в ближайшие 5 лет вывести Свердловскую область в первую тройку российских лидеров по важнейшим социально-экономическим показателям. Задачи перед нами стоят масштабные. В течение ближайших 5 лет, в рамках программы "Пятилетка развития", Свердловская область должна совершить качественный рывок по всем показателям", - заявил губернатор.

Далее настал черед поздравлений. На трибуну поочередно поднялись первый заместитель председателя Заксобрания региона Виктор Шептий, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, члены Совета Федерации Аркадий Чернецкий и Эдуард Россель, ранее возглавлявший Средний Урал.

Россель признался, что, отойдя от губернаторских дел, долгое время переживал за судьбу региона и только с приходом Куйвашева, наконец, успокоился.

"Свердловская область - самый сложный регион, с какой стороны ни смотри. Я не ошибся в вас. Все прошедшие 5 лет вы вели Свердловскую область только вверх", - обратился Эдуард Россель к Евгению Куйвашеву.

Стоит отметить, что перед началом церемонии ее гости поделились своими ожиданиями от губернаторского срока Евгения Куйвашева.

"Хочется, чтобы больше внимания уделялось развитию спортивной инфраструктуры", - сообщил олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.

"Жду решения социальных вопросов, в частности, со школами, чтобы все дети учились в первую смену", - отметил депутат областного ЗакСо Анатолий Марчевский.

"Конечно, Свердловская область – край промышленный. Однако за его пределами и за пределами страны наш регион известен своей культурной жизнью. Поэтому больше внимания следует уделять культуре и театрам", - добавил уральский драматург Николай Коляда.

На губернаторских выборах, состоявшихся 10 сентября 2017 года, Евгений Куйвашев набрал 62,16% голосов избирателей. На втором месте с 11,64% голосов - кандидат от КПРФ Алексей Парфенов, на третьем - кандидат от "Справедливой России" Дмитрий Ионин (9,06% голосов).

Всего на должность губернатора претендовало шесть кандидатов. Явка избирателей составила 37,33%.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Выборы-2017»

Главные новости

Аналитика

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Продолжение расследования "Уралинформбюро".

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×