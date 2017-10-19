Пишущая про мертвых рыб поэтесса намерена побороться с Собчак на выборахСегодня в 16:36
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Президента РФ.
О своем намерении участвовать в выборах на пост президента РФ заявила поэтесса, писательница и общественный деятель Алина Витухновская.
"Ксения Собчак официально объявила об участии в выборах президента России. Она позиционирует себя как графу "против всех". Настоящий кандидат "против всех" это черная икона русской литературы Алина Витухновская, а не всякие там "светские львицы", конечно же", – написано на стене ее группы, сообщает "Уралинформбюро" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).
44-летняя москвичка Алина Витухновская планирует баллотироваться с мая 2017 года. Существует сайт, на котором можно записаться в команду волонтеров "политпроекта", финансово поддержать кандидата и узнать о президентской программе "7 пунктов".
В случае победы на выборах писательница планирует работать над рефедерализацией, созданием профессиональной армии, вводом в повседневную жизнь людей оружия, десоветизацией и люстрацией. Также она хочет обеспечить россиянам безусловный основной доход. Кроме того, Витухновская считает, что стране срочно необходимо "снять с себя позорную обязанность быть "жандармом Европы" и отказаться от милитаристского и экономического шантажа западных соседей".
Стоит отметить, что в официальной группе кандидата "ВКонтакте" состоит 435 человек, в Facebook – 81. Чтобы поддержать кампанию, женщина предлагает сторонникам купить футболку с изображением самой поэтессы и надписью "Я возьму твой голос" всего за 2 000 рублей.
Кроме того, о своем желании побороться за президентское кресло заявила уроженка Казахстана Эльвира Агурбаш, занимающая пост вице-президента агропромышленного комплекса "Мортадель" и запомнившаяся россиянам конфликтом с продуктовым ретейлером "Дикси". На своей странице в Facebook Агурбаш написала: "Друзья, другого выхода нет. Я собираюсь выдвинуть свою кандидатуру в президенты. Поддержите".
Однако дальше этого дело пока не пошло. На данный момент женщина лишь обсуждает с друзьями и подписчиками в соцсетях "фрагменты программы".
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дурдом крепчает, как и маразм. А действительно. если собчак можно, то почему другим нельзя?ответить
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