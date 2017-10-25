Место встречи пока держат в секрете.

Кандидат на пост президента России Ксения Собчак приедет в Екатеринбург, чтобы встретиться со своими единомышленниками. Встреча запланирована на 27 октября, на 17.00, сообщили "Уралинформбюро" осведомленные источники.

"Место встречи пока не разглашается, но о нем пообещали сообщить завтра, после обеда", - уточнили инсайдеры.

Всех приглашенных на встречу с Собчак просят прихватить с собой друзей.

О своем решении участвовать в президентских выборах в марте 2018 года экс-ведущая "Дома-2" сообщила на прошлой неделе. 24 октября она провела пресс-конференцию, на которой анонсировала свой приезд в Екатеринбург, назвав Урал ключевым регионом своей президентской кампании.



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