Штабу Собчак в Екатеринбурге подобрали "ивент"-руководителяСегодня в 14:18
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И усилили его политтехнологом.
Штаб Ксении Собчак в Екатеринбурге возглавил основатель местного ивент-бюро Евгений Рон. 25-летний предприниматель стал победителем открытого конкурса, сообщил "Уралинформбюро" руководитель региональной сети штабов журналистки Тимур Валеев.
"Евгений — очень близок к тому, что нам нужно. Единственное — у него мало политического опыта, поэтому региональную команду усилят опытные политтехнологи, в частности, специалист по сбору подписей, координатор "Голоса" Александр Грезев", - отметил он.
Сам Евгений Рон так прокомментировал свое назначение: "Приходя на должность руководителя штаба Ксении Собчак, я понимаю, что будет нелегко. Однако Екатеринбург всегда славился адекватностью в выборе своего пути, поэтому я уверен, что мы сможем донести до жителей нашего города правильность и своевременность предложений, ставших платформой выдвижения Ксении Собчак".
Ксения Собчак заявила о намерении баллотироваться в президенты страны 18 октября. Предвыборный штаб на Среднем Урале она начала формировать в первых числах ноября. Ранее Валеев сообщал о том, что частично команды уже собраны в Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Томске, Тюмени, Саратове и Санкт-Петербурге.
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