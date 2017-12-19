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На выборы президента России потратят почти 15 миллиардов18 декабря в 13:50

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На закупку КОИБов и "праздник".

Глава ЦИК России Элла Памфилова 18 декабря отчиталась перед Советом Федерации о тратах средств, направленных на президентскую кампанию 2018 года. Из бюджета страны на подготовку и проведение выборов будет выделено 14,8 миллиарда рублей.

Деньги на эти цели начили поступать в Центральную избирательную комиссию с 18 декабря - момента официального старта предвыборной кампании в России.

По словам Эллы Памфиловой, деньги пойдут в том числе на покупку новых комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Их число в стране планируется увеличить в 2,5 раза – с 5 700 до 13 000. 80% избирательных участков оснастят системой видеонаблюдения, всем участковым комиссиям закупят по компьютеру.

Сколько денег будет выделено регионам, пока неизвестно. Как рассказали "Уралинформбюро" в свердловском избиркоме, суммы для территорий должны быть утверждены до конца 2017 года.

Деньги, скорее всего, будут направлены не только на техническое оснащение кампании, но и на организацию "праздника" в день выборов – 18 марта 2018 года. Как сообщалось ранее, российским регионам Кремль поручил заманивать электорат на избирательные участки различными культурными и спортивными мероприятиями, а также ярмарками.

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