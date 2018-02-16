За областной счет.

Рекламные щиты с изображением кандидата на пост президента РФ Павла Грудинина будут снесены в Екатеринбурге. Конструкции, установленные на Челюскинцев,112 и Луначарского, 57, признали незаконными, передает "Уралинформбюро".

Проверка была проведена сотрудниками МУГИСО после обращения в ведомство представителей "Гражданского патруля".

"По результатам проведенного анализа министерством определено, что места установки рекламных носителей отсутствуют в схеме размещения рекламных конструкций, рекламные щиты установлены в отсутствие разрешения на установку и эксплуатацию", - пояснила и.о. директора департамента рекламы Ирина Винокурова.

Поскольку чиновники не сумели установить рекламорспространителя, демонтировать билборды будут за счет областного бюджета.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. На главный пост в стране претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение).



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