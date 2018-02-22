Голосующих по месту нахождения.

В участковых избирательных комиссиях Екатеринбурга 25 февраля 2018 года стартует прием заявлений о голосовании по месту нахождения, сообщили "Уралинформбюро" в городском избиркоме.

Обратиться можно в любую из 575 УИК города не позднее 12 марта. Также прием заявлений продолжают Единый портал госуслуг, территориальные комиссии, филиалы областного МФЦ и отделы екатеринбургского Центра муниципальных услуг.

В екатеринбургском избиркоме напоминают, что, оформив соответствующее заявление, свердловчане получат возможность выбрать любой участок и проголосовать на нем 18 марта. Открепительные удостоверения и досрочное голосование на выборах президента РФ не предусмотрены.

Как ранее сообщил агентству председатель свердловского избиркома Валерий Чайников, проголосовать жители Свердловской области смогут по всему миру. За границей расположено свыше 400 участков. По данным на начало недели, свердловчане подали порядка 18 тысяч заявлений о голосовании по месту нахождения.

Ранее по теме:

Проголосовать за президента свердловчане смогут по всему миру

Глава свердловского избиркома заступился за денежный конкурс для УИК