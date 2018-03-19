Ямал лидирует, Курган отстает: уральские регионы показали разношерстную явкуСегодня в 10:39
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На выборах главы РФ.
Лидером по явке на президентских выборах 2018 года среди уральских регионов стал Ямал, где на участки наведались 91,9% избирателей. Наименьшую активность показала Курганская область – на выборы пришли 63,6% жителей региона, имеющих право голосовать. Таковы предварительные результаты голосования, передает "Уралинформбюро".
Высокую явку также показали Югра, Тюменская и Свердловская области – 77,4%, 74,8% и 74,6% соответственно. В Пермском крае за президента проголосовали 66,5% избирателей, в Челябинской области – 66,4%.
Жители Ямала максимально поддержали Владимира Путина – свои голоса за него отдали 86,5% избирателей. Высокую поддержку действующий президент также нашел в Тюменская области и Югре – 79,8% и 77,4% голосов соответственно.
Курганцы, напротив, отдали Путину только 73,8% голосов. Зато кандидат от "красных" Павел Грудинин в Зауралье получил 13,3% голосов - при средней по России цифре в 11,8%.
Выборы президента России завершились победой самовыдвиженца Владимира Путина. По предварительным итогам голосования (обработано 99,4% протоколов), его поддержали 76,65% россиян. На втором и третьем местах расположились представитель КПРФ Павел Грудинин и кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский – с 11,81% и 5,67% голосов соответственно.
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