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Морозы остановили междугородние автобусы на Урале21 декабря в 13:51

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Пассажирам возвращают деньги.

Экстремальные морозы на Урале вынуждают руководство автовокзалов корректировать расписание. В справочной автостанции Кургана "Уралинформбюро" сообщили об отмене свыше 80 рейсов – как по Зауралью, так и в другие регионы. В Тюмени, по данным местных СМИ, тоже закрылись междугородние маршруты.

Столкнулся с трудностями из-за холодов и северный автовокзал Екатеринбурга. "В основном это касается севера – переносим рейсы в Ивдель, Ханты-Мансийск. Но ни одно направление не закрылось, критического обвала нет", - пояснила пресс-секретарь Елена Федорова.

Тех пассажиров, чья поездка все-таки состоится, просят запасаться теплой одеждой и быть готовыми к незапланированным остановкам. 20 декабря такой случай произошел на Пермском тракте в Свердловской области. 10 человек из заглохшего автобуса пришлось пересаживать на попутный транспорт.

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