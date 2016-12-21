То ли еще будет.

30-градусные морозы погнали екатеринбуржцев за валенками. Пик спроса пришелся на первые ноябрьские холода, после чего каждое "пике" ртутного столбика сопровождалось всплеском продаж, рассказали "Уралинформбюро" реализаторы и изготовители самокаток.

"Это просто фурор какой-то. Спим по 3 часа в сутки, носимся по всему городу. Думали, что еще в конце прошлого года всех одели, но нет – как только приходят морозы, продажи снова становятся сумасшедшими. С ужасом ждем следующих морозов: говорят, 20 января опять ударят", - поделились в интернет-магазине Pim66.ru.

Продавцы отмечают ажиотажный спрос на детские и женские валенки. "Разбирают все - и с отделкой, и простые. Цены мы в этом году не поднимали", - рассказали в интернет-магазине.

Дизайнерские валенки тоже берут, но спрос отнюдь не сумасшедший. "Нельзя сказать, что в этом году какой-то дикий ажиотаж, - рассказала дизайнер валяных изделий Ирина Клабукова. - Но морозы действительно подействовали на людей, и волны спроса пришлись на холодные периоды. Это, наверное, инстинктивно – люди мерзнут, хотят утеплиться. Женщин среди клиентов больше. Для детей и мужчин тоже делаем, но все-таки дороговато получается".

Руководитель проекта Valenki_ perm Юлия Докучаева валяет обувь для покупателей со всей России. "Самая далекая точка, куда мы отправляли в этом году, - Новосибирская область. Рекордсмены по заказам помимо Перми - Тюмень, Сургут, Сыктывкар. К Новому году семьи заказывали на подарки валенки для всех - от мала до велика. Самые забавные заказы - валенки с изображением нефтяной вышки для дедушки- нефтяника, с Машей и медведем для девушки, с крокодилом для товарища с фамилией Крокодилов", - рассказала она "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что цены на самокатки в основном варьируются в диапазоне от 1 до 6 тысяч рублей. Белые валенки обходятся дороже других. Раскошелиться также придется на подошву и отделку.