Морозы озолотили продавцов валенок в ЕкатеринбургеСегодня в 16:36
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То ли еще будет.
30-градусные морозы погнали екатеринбуржцев за валенками. Пик спроса пришелся на первые ноябрьские холода, после чего каждое "пике" ртутного столбика сопровождалось всплеском продаж, рассказали "Уралинформбюро" реализаторы и изготовители самокаток.
"Это просто фурор какой-то. Спим по 3 часа в сутки, носимся по всему городу. Думали, что еще в конце прошлого года всех одели, но нет – как только приходят морозы, продажи снова становятся сумасшедшими. С ужасом ждем следующих морозов: говорят, 20 января опять ударят", - поделились в интернет-магазине Pim66.ru.
Продавцы отмечают ажиотажный спрос на детские и женские валенки. "Разбирают все - и с отделкой, и простые. Цены мы в этом году не поднимали", - рассказали в интернет-магазине.
Дизайнерские валенки тоже берут, но спрос отнюдь не сумасшедший. "Нельзя сказать, что в этом году какой-то дикий ажиотаж, - рассказала дизайнер валяных изделий Ирина Клабукова. - Но морозы действительно подействовали на людей, и волны спроса пришлись на холодные периоды. Это, наверное, инстинктивно – люди мерзнут, хотят утеплиться. Женщин среди клиентов больше. Для детей и мужчин тоже делаем, но все-таки дороговато получается".
Руководитель проекта Valenki_ perm Юлия Докучаева валяет обувь для покупателей со всей России. "Самая далекая точка, куда мы отправляли в этом году, - Новосибирская область. Рекордсмены по заказам помимо Перми - Тюмень, Сургут, Сыктывкар. К Новому году семьи заказывали на подарки валенки для всех - от мала до велика. Самые забавные заказы - валенки с изображением нефтяной вышки для дедушки- нефтяника, с Машей и медведем для девушки, с крокодилом для товарища с фамилией Крокодилов", - рассказала она "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что цены на самокатки в основном варьируются в диапазоне от 1 до 6 тысяч рублей. Белые валенки обходятся дороже других. Раскошелиться также придется на подошву и отделку.
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