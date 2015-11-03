Ямальцев предупредили о морозах до минус 50021 декабря в 17:12
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Жители перепуганы.
Ямальцам пришли смс-оповещения о понижении температуры до минус 500 градусов. Снимками в группе "В Салехарде" соцсети "ВКонтакте" делятся пользователи.
(Фото: группа"В Салехарде" соцсети "ВКонтакте")
"Вымрем, как мамонты!" - комментируют сообщения местные жители.
Между тем официально в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО "Уралинформбюро" не подтвердили информацию об аномальных морозах. Там отметили, что 21 декабря на территории округа прогнозируется до минус 55 градусов ночью.
Скорее всего, сотовые операторы имели в виду "градус", поставив последний ноль.
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