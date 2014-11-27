Рождественские морозы погнали россиян на работу09 января в 11:57
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После затяжных праздников.
Первый после новогодних каникул рабочий день заставил россиян поежиться в прямом смысле слова. Пришедший с Арктики антициклон принес в европейскую часть России и на Урал морозы. Пользователи соцсетей поспешили поделиться ощущениями, передает "Уралинформбюро".
В Кстове столбик термометра упал до 38 градусов ниже нуля, и многим горожанам пришлось идти на работу пешком.
Фото: Анатолий Яров, "ВКонтакте"
Такой же мороз взбодрил серовчан.
Фото: Артём Розенталь, "ВКонтакте"
В Кунгуре утро выдалось всего на градус теплее.
Фото: Артём Альциванович, "ВКонтакте"
"Герои все, кто сегодня вышел из дома!" - пишет жительница Нижнего Новгорода, где свирепствует непривычная стужа (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.).
Фото: Nataly Bortsova, "ВКонтакте"
"Всем привет! Мороз, морозище!!! Как у вас с погодкой?" - бодрятся пермяки.
Фото: Наталия Куфонина, "ВКонтакте"
"И почему то про нас в новостях как про Москву не скажут что у нас тут лютые морозы. И это у них 20 градусов мороза а у нас все 33. Вот что значит жить на Урале", - сетуют челябинцы.
Фото: Катерина Игнатова, "ВКонтакте"
"Всем удачного продуктивного дня! Во всех начинаниях в Новым году успехов!!" - желают жители Екатеринбурга.
Фото: Вугар Балакишиев, "ВКонтакте"
На этом фоне смешными кажутся жалобы москвичей: "Как то надо добираться до работы, хоть и -28... Брррр..... Холодища!!!!"
Фото: Татьяна Алексеева, "ВКонтакте"
Правда, есть в этот морозный день и повод для радости - во многих регионах школьникам продлили каникулы, пока не потеплеет.
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Ну и что в г.Норильск морозы покрепче стояли все новогодние праздники. Столбик термометра опускался ниже -50 градусов. И ни чего.... Все нормально!!!!ответить
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