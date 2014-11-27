После затяжных праздников.

Первый после новогодних каникул рабочий день заставил россиян поежиться в прямом смысле слова. Пришедший с Арктики антициклон принес в европейскую часть России и на Урал морозы. Пользователи соцсетей поспешили поделиться ощущениями, передает "Уралинформбюро".

В Кстове столбик термометра упал до 38 градусов ниже нуля, и многим горожанам пришлось идти на работу пешком.

Фото: Анатолий Яров, "ВКонтакте"

Такой же мороз взбодрил серовчан.

Фото: Артём Розенталь, "ВКонтакте"

В Кунгуре утро выдалось всего на градус теплее.

Фото: Артём Альциванович, "ВКонтакте"

"Герои все, кто сегодня вышел из дома!" - пишет жительница Нижнего Новгорода, где свирепствует непривычная стужа (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.).

Фото: Nataly Bortsova, "ВКонтакте"

"Всем привет! Мороз, морозище!!! Как у вас с погодкой?" - бодрятся пермяки.

Фото: Наталия Куфонина, "ВКонтакте"

"И почему то про нас в новостях как про Москву не скажут что у нас тут лютые морозы. И это у них 20 градусов мороза а у нас все 33. Вот что значит жить на Урале", - сетуют челябинцы.

Фото: Катерина Игнатова, "ВКонтакте"

"Всем удачного продуктивного дня! Во всех начинаниях в Новым году успехов!!" - желают жители Екатеринбурга.

Фото: Вугар Балакишиев, "ВКонтакте"

На этом фоне смешными кажутся жалобы москвичей: "Как то надо добираться до работы, хоть и -28... Брррр..... Холодища!!!!"

Фото: Татьяна Алексеева, "ВКонтакте"

Правда, есть в этот морозный день и повод для радости - во многих регионах школьникам продлили каникулы, пока не потеплеет.