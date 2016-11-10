Екатеринбуржцам посулили минус 215 градусов09 января в 12:30
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В четверг.
В последний день новогодних каникул екатеринбуржцев шокировал прогноз погоды на грядущую рабочую неделю. "Синоптики" 41 канала посулили на четверг, 12 января, аж минус 215. Новостью о температурном рекорде горожане поделились в соцсетях, передает "Уралинформбюро".
Фото: Руслан Ахматзянов, "Инцидент|Екатеринбург"/"ВКонтакте"
Однако опасаться лютой стужи жителям уральской столицы не стоит. По данным Гидрометцентра России, пришедшие в регион 30-градусные морозы к середине недели поутихнут. Во вторник ожидается до 16 градусов ниже нуля, в среду - минус 13, в четверг будет на градус теплее. А грядущий уик-энд обещает порадовать любителей зимних развлечений отсутствием осадков и лишь 9 градусами ниже нуля.
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