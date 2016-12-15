Прикамье скуют 45-градусные морозы 09 января в 15:03
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На улицу советуют не выходить.
В Прикамье столбик термометра опустится до рекордных минус 45 градусов. Аномальные морозы ожидаются 9-10 января 2017 года на севере края и в низинных районах. Температура в этих местах будет ниже нормы на 7 и более градусов, предупредило региональное ГУ МЧС.
В среднем по Пермскому краю столбик термометра задержится на отметке минус 30-37 градусов. Спасатели советуют без надобности не выходить на улицу и не отпускать на прогулки детей, передает "Уралинформбюро".
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