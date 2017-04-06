Ей потребуется психологическая помощь.

22-летняя сургутянка Евгения Бахлыкова, пострадавшая во время теракта в Санкт-Петербурге, выписана из больницы. У девушки были легкие осколочные ранения и ушибы, пишут местные СМИ со ссылкой на мать Евгении. Девушка испытала сильный стресс, возможно, ей потребуется психологическая помощь, передает "Уралинформбюро".

Евгения - студентка юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения. Она была госпитализирована в клинику военной травматологии и ортопедии имени С.М. Кирова после теракта 3 апреля.

При взрыве погибли 14 человек, еще 50 человек получили ранения. Следователи уже установили личность смертника, совершившего теракт. Сейчас СКР выясняет, был ли он связан с запрещенной в РФ организацией ИГИЛ.