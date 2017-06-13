Их очень много.

Волонтеры продолжают находить новые следы в районе пропажи 4-летнего Димы Пескова под Рефтинским.

"Следов очень много в разных местах. Все варианты сейчас отрабатываются. Но сказать точно, что это его следы мы до сих пор не можем. Кроме следов, никаких зацепок у нас пока нет. Поиски будут продолжаться ночью", - прокомментировал "Уралинформбюро" куратор поискового отряда "Лиза Алерт" Станислав Ковалев.

По его словам, сейчас в операции принимает участие более 500 человек - добровольцы, полицейские, военные и спасатели.

На форумах высказываются предположения о том, что мальчика может вовсе не быть в лесу. В частности, заявлялось, что к его исчезновению может быть причастен отец, который якобы задержан и находится в КПЗ. Однако в пресс-службе регионального СУ СКР "Уралинформбюро" опровергли данную информацию.

"Оснований подозревать отца у нас нет. Он дважды прошел полиграф", - пояснили в ведомстве.