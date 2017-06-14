Он стал знаменит, как кремлевский тезка.

Участники операции по поиску 4-летнего Димы Пескова в лесу под Рефтинским, празднуют победу. Мальчика удалось найти спустя четверо суток. Ребенок стал настоящим героем: малыш выжил, он в сознании, но в тяжелом состоянии.

"Его нашли волонтеры около 35-ой опоры ЛЭП. Вся ирония в том, что к 35-ой опоре МЧС должны были идти на вторые сутки. Но они не дошли - помешала река. Спасатели развернулись обратно - это было уже вечером, а на следующий день искали в другом месте", - рассказал "Уралинформбюро" анонимный источник.

По словам добровольцев, они прочесывали этот район несколько раз, но ребенка там не было. "Скорее всего, он кружил. Место, где его нашли, расположено примерно в 7 километрах от палатки, если идти по прямой", - поделился с "Уралинформбюро" волонтер.

Мальчик приехал на берег Рефтинского водохранилища с родителями вечером 9 июня. Утром 10 июня он отправился с отцом за дровами, а мать осталась у палатки. В лесу малыш закапризничал, и мужчина отпустил сына обратно к матери. Дима вышел к чужой палатке, откуда его отправили восвояси. Тогда он решил самостоятельно найти отца в лесу и заблудился.

Более 500 человек искали ребенка в течение четырех суток. Они переживали, что мальчика могут задрать медведи. Тепловизоры показали, что в районе поисков обитает несколько косолапых.

По словам добровольцев, состояние малыша тяжелое, но стабильное. Он не в коме, "на ногах", как говорят очевидцы. У ребенка обезвоживание, переохлаждение, он сильно покусан комарами.

Диму Пескова на руках вынесли из леса к машине "скорой помощи", в которой он вместе со своим отцом сейчас едет к медикам в Асбест. Не исключено, что на вертолете его перевезут для лечения в одну из больниц Екатеринбурга.

В пресс-службе регионального СУ СКР "Уралинформбюро" рассказали, что несмотря на то, что малыш найден, они продолжат расследовать возбужденное уголовное дело. "Предстоит выяснить причины и условия, которые способствовали возникновению данной ситуации, в которой под реальную угрозу были поставлены жизнь и здоровье малолетнего ребенка", - прокомментировали в пресс-службе регионального СУ СКР.

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