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AZUR air задерживает очередной рейс из ЕкатеринбургаСегодня в 12:49

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На этот раз в Болгарию.

Авиакомпания AZUR air 19 июля задерживает рейс из Екатеринбурга в Бургас. По данным онлайн-табло Кольцово, вылет в Болгарию отложен более чем на 7.5 часа. Вместо запланированных 15.10 отдыхающие отправятся лишь в 22.50. В качестве причины задержки рейса авиакомпания указала позднее прибытие самолета, сообщает "Уралинформбюро".

Ранее с опозданием из Екатеринбурга вылетел рейс AZUR air в Анталью. Согласно расписанию, туристы должны были покинуть воздушную гавань в 3.30, но время вылета было перенесено на 10.15.

Стоит отметить, что ранее AZUR air была оштрафована на 100 тысяч рублей за задержку рейса из Екатеринбурга в Нячанг более чем на 9 часов.

Ранее по теме:
Azur Air заплатит 100 тысяч за задержку рейса из Екатеринбурга

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