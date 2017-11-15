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В Екатеринбурге посетителям ЦПКиО угрожают крысыСегодня в 11:20

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В "убогом парке" нарушают санитарные нормы.

Свердловские санитарные врачи нашли в муниципальном бюджетном учреждения культуры "Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени В. В. Маяковского" ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Плановая проверка прошла в центральном парке в июне 2017 года. Санитарных врачей в ЦПКиО смутило качество холодной и горячей воды, используемой для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд и качество почвы в местах хранения отходов. В ходе проверки выяснилось, что в парке не проводится дератизация (уничтожение грызунов – прим.ред.) и есть нарушения в обращении с отходами производства и потребления.

"По факту выявленных нарушений специалистами центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора составлено шесть протоколов об административных правонарушениях, в том числе три протокола на юридическое лицо. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 92 тысячи рублей", - уточнили в ведомстве.

Стоит отметить, что ЦПКиО в последнее время привлекает к себе внимание жителей города и различных контрольных ведомств негативными поводами. Горожане жалуются на "убогий вид" парка, требуя сменить руководство и собирая подписи под соответствующей петицией. Поводом для нее стали запреты на фотосъемку и запуск квадрокоптеров. Ранее прокуратура на территории парка ловила за руку продавцов алкогольных напитков.

Накануне депутат Заксобрания Свердловской области Александр Ивачев попросил правительство помочь директору ЦПКиО Роману Шадрину привести парк в "приличный вид".

Ранее по теме:
"Парк остается убогим": екатеринбуржцы требуют сменить директора ЦПКиО
Директор ЦПКиО Шадрин приписал себе заслуги президента

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