Парню нужна реабилитация.

Семья Владислава Елфимова, пострадавшего при сдаче нормативов для службы в спецотряде "Град" тюменского УФСИН, собирает средства на реабилитацию. Курс восстановления в Клиническом институте мозга в Березовском обойдется в 200 тысяч рублей.

Своих средств у семьи нет. Влад был единственным кормильцем и содержал мать-инвалида и несовершеннолетнюю сестру. Для сбора средств в соцсети создана группа помощи, передает "Уралинформбюро".

Молодой человек попал в больницу 5 мая 2017 года с тяжелыми травмами головы. В тот день Владислав проходил вступительные испытания для поступления на службу в УФСИН. Родственникам представители службы сказали, что парень поскользнулся в душе. Однако в ходе проверки выяснилось, что он получил травмы в ходе учебного спарринга. По данным следствия, его избило "неустановленное лицо".

Почти месяц Владислав был коме. В октябре он перенес операцию – в череп установили титановую пластину. Сейчас у молодого человека частично парализована правая часть тела, он не может самостоятельно передвигаться и говорить.

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