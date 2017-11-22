Впавшему в кому после экзамена в УФСИН тюменцу собирают деньги на лечение21 ноября в 16:18
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Парню нужна реабилитация.
Семья Владислава Елфимова, пострадавшего при сдаче нормативов для службы в спецотряде "Град" тюменского УФСИН, собирает средства на реабилитацию. Курс восстановления в Клиническом институте мозга в Березовском обойдется в 200 тысяч рублей.
Своих средств у семьи нет. Влад был единственным кормильцем и содержал мать-инвалида и несовершеннолетнюю сестру. Для сбора средств в соцсети создана группа помощи, передает "Уралинформбюро".
Молодой человек попал в больницу 5 мая 2017 года с тяжелыми травмами головы. В тот день Владислав проходил вступительные испытания для поступления на службу в УФСИН. Родственникам представители службы сказали, что парень поскользнулся в душе. Однако в ходе проверки выяснилось, что он получил травмы в ходе учебного спарринга. По данным следствия, его избило "неустановленное лицо".
Почти месяц Владислав был коме. В октябре он перенес операцию – в череп установили титановую пластину. Сейчас у молодого человека частично парализована правая часть тела, он не может самостоятельно передвигаться и говорить.
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