На Урал приходится пятая часть всех источников атмосферного загрязненияСегодня в 13:12
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В России.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выразил обеспокоенность экологической обстановкой на Урале. Тревожные цифры он озвучил 20 марта 2018 года на встрече с главами уральских регионов в Екатеринбурге, передает "Уралинформбюро".
В частности, обеспокоенность вызывает состояние скотомогильников в УрФО. "Только 30% сибиреязвенных скотомогильников соответствуют требованиям", – заявил секретарь Совбеза, подчеркнув, что часть неучтенных захоронений может попасть в зону затопления во время половодья. А это грозит "вымыванием на поверхность возбудителя сибирской язвы".
Николай Патрушев подчеркнул, что в 2017 году в УрФО свыше 35% проб воды из источников питьевого водоснабжения не соответствовали санитарно-химическим требованиям. По его словам, это связано с масштабным загрязнением реки Обь и ее притоков.
Также на Урале сосредоточено более 20% источников загрязнения атмосферы от их общего числа в России. Концентрация загрязняющих веществ в регионе превышает общероссийские показатели, при этом хуже всего ситуация обстоит в Челябинской и Свердловской областях, заявил секретарь Совбеза.
Стоит отметить, что в УрФО регулярно поднимаются вопросы об удручающей экологической обстановке. На экстремальное загрязнение питьевых источников в 2017 году жаловались жители Ивделя и Нижнего Тагила. По оценке экспертов, качество подготовки воды не соответствует современным требованиям и "отстает на столетия".
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