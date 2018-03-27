Учитель родственницы Тулеева рассказала о ее гибели в "Зимней вишне"Сегодня в 16:17
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В закрытом кинозале.
В пригороде Кемерово начались обыски в Трещинской сельской школе. Шесть пятиклассниц, в том числе родственники главы Кузбасса Амана Тулеева, из этой учебного заведения погибли 25 марта 2018 года в охваченном огнем ТРЦ "Зимняя вишня", передает "Уралинформбюро".
Следователи намерены допросить всех, кто имел отношение к поездке: учителей, завучей и директора школы. Идет выемка документов, сообщает телеграм-канал Mash.
Подробнее о причинах трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" в статье "Путин, поезд в огне!".
Из Трещинского на однодневную экскурсию в кемеровский ТРЦ, которой поощрили учениц пятого класса за хорошую учебу, отправились семь детей. Среди них были Таня Курчевская и ее брат-шестиклассник Андрей (по данным СМИ, родственники Тулеева). Школьников сопровождали классный руководитель Оксана Евсеева и четверо родителей.
"Мы поехали в Кемерово, чтобы отдохнуть в "Зимней вишне". Приехали в Кемерово к 11 утра. Сразу пошли играть в боулинг, потом ребята катались на катке. Мы их покормили в пельменной. И после обеда они решили сходить в кино. Девочки выбрали мультипликационный фильм, сеанс начинался в 14.40. А Андрей Курчевский, который был на год старше девчонок, учился в 6 классе, пошел смотреть фильм, который начался в 14.50. Кинозалы были на разных этажах", - рассказала учительница в интервью "Московскому комсомольцу".
По ее словам, в зале, куда отвели пятиклассниц, были одни дети и ходили билетерши. Двери были открыты, их закрыли позже - во время сеанса. Усадив детей, педагог и родители спустились на первый этаж.
Когда начался пожар они побежали наверх, но на третий этаж их уже не пустили. "Охранники сказали: "Вы там не сможете находиться без масок и противогазов и попросту погибнете", - делится Евсеева.
Из семи детей из Трещинского уцелел только Андрей Курчевский - чтобы спасти жизнь мальчику, один из родителей выбросил его из окна торгового центра.
Страшный пожар вспыхнул в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" днем 25 марта. На текущий момент известно о 64 погибших, среди которых 41 ребенок, и 67 пострадавших.
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