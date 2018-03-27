В закрытом кинозале.

В пригороде Кемерово начались обыски в Трещинской сельской школе. Шесть пятиклассниц, в том числе родственники главы Кузбасса Амана Тулеева, из этой учебного заведения погибли 25 марта 2018 года в охваченном огнем ТРЦ "Зимняя вишня", передает "Уралинформбюро".

Следователи намерены допросить всех, кто имел отношение к поездке: учителей, завучей и директора школы. Идет выемка документов, сообщает телеграм-канал Mash.

Подробнее о причинах трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" в статье "Путин, поезд в огне!".

Из Трещинского на однодневную экскурсию в кемеровский ТРЦ, которой поощрили учениц пятого класса за хорошую учебу, отправились семь детей. Среди них были Таня Курчевская и ее брат-шестиклассник Андрей (по данным СМИ, родственники Тулеева). Школьников сопровождали классный руководитель Оксана Евсеева и четверо родителей.

"Мы поехали в Кемерово, чтобы отдохнуть в "Зимней вишне". Приехали в Кемерово к 11 утра. Сразу пошли играть в боулинг, потом ребята катались на катке. Мы их покормили в пельменной. И после обеда они решили сходить в кино. Девочки выбрали мультипликационный фильм, сеанс начинался в 14.40. А Андрей Курчевский, который был на год старше девчонок, учился в 6 классе, пошел смотреть фильм, который начался в 14.50. Кинозалы были на разных этажах", - рассказала учительница в интервью "Московскому комсомольцу".

По ее словам, в зале, куда отвели пятиклассниц, были одни дети и ходили билетерши. Двери были открыты, их закрыли позже - во время сеанса. Усадив детей, педагог и родители спустились на первый этаж.

Когда начался пожар они побежали наверх, но на третий этаж их уже не пустили. "Охранники сказали: "Вы там не сможете находиться без масок и противогазов и попросту погибнете", - делится Евсеева.

Из семи детей из Трещинского уцелел только Андрей Курчевский - чтобы спасти жизнь мальчику, один из родителей выбросил его из окна торгового центра.

Страшный пожар вспыхнул в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" днем 25 марта. На текущий момент известно о 64 погибших, среди которых 41 ребенок, и 67 пострадавших.