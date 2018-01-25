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Россиянам разрешили болеть под триколором в Пхенчхане24 января в 19:08

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До получения официального ответа МОК.

Олимпийский комитет России опроверг появившуюся в СМИ информацию о запрете на пронос на трибуны зимних Игр-2018 в Пхенчхане триколора.

"Пункт о запрете зрителям использовать флаги государств, не принимающих участия в Играх, на олимпийских объектах был внесен в свод правил для болельщиков Оргкомитетом Игр в Пхенчхане на этапе подготовки регламентов организации и проведения Игр. Данный пункт предусматривает потенциально возможные ограничения для представителей стран или образований, не признанных мировым сообществом и не являющихся членами международного олимпийского движения.

Запрет не имеет отношения к тем решениям, которые принимал в декабре прошлого года Исполком МОК по вопросам участия российских спортсменов и российской делегации в Олимпийских играх 2018 года.

Правила поведения являются универсальными и едиными для всех болельщиков, которые приедут на Игры. Никаких дополнительных ограничений для болельщиков из России нет", - гласит сообщение на официальном сайте ведомства.

В ОКР уточняют, что обратились в Международный олимпийский комитет за официальным разъяснением по данному вопросу. Ответа ждут ближе к концу недели, передает "Уралинформбюро".

Олимпиада в Пхенчхане пройдет 9-25 февраля. Спортсмены из РФ будут выступать под нейтральным флагом в статусе "олимпийский атлет из России". Особое положение россиян связано с допинговым скандалом.

ОКР подал порядка 500 заявок от спортсменов и персонала на участие в Играх. 111 из них, включая шорт-трекиста Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова, получили отказы.

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