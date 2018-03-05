Благодарить Бога за олимпийское золото.

Капитан российской хоккейной сборной Павел Дацюк посетил женский монастырь в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" в Среднеуральске. Спортсмен поблагодарил Бога за победу на Олимпиаде в Пхенчхане и передал сестрам золотую медаль чемпионата мира-2012, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

После службы все желающие могли увидеть главную награду Зимних Игр и поздравить Дацюка с победой.

Олимпийское золото позволило уроженцу Свердловской области войти в "Тройной золотой клуб", как хоккеисту, выигравшему все главные трофеи. Победы в Кубке Стэнли, на чемпионате мира и Олимпиаде, уверен спортсмен, были бы невозможны без божьей помощи.