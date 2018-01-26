Здесь все - Дацюк, Ковальчук, Войнов...

Федерация хоккея России обнародовала состав национальной сборной на XXIII Зимние Олимпийские игры в Южной Корее. В заявку вошли 25 игроков, передает "Уралинформбюро".

Вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.

Защитники: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Динар Хафизуллин.

Нападающие: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Николай Прохоркин, Иван Телегин, Вадим Шипачев, Сергей Широков.

Резервные игроки: защитники Никита Трямкин и Егор Яковлев, нападающий Владимир Ткачев.

Решение российского тренерского штаба может быть скорректировано Международным олимпийским комитетом (МОК). Ожидается, что к 28 января специальная комиссия МОК окончательно определится со списком россиян, допущенных на Игры. В число неприглашенных могут попасть и хоккеисты.

25 января "Известия" со ссылкой на источник в Олимпийском комитете России сообщили о том, что дорогу в Южную Корею могут закрыть для участников Игр-2014 в Сочи. В таком случае сборная России лишится лидеров - Ильи Ковальчука, Павла Дацюка и Вячеслава Войнова.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне выступят на главных стартах 4-летия под нейтральным флагом.