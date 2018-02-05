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Оправданные уральские спортсмены не поедут на игры в ПхенчханСегодня в 10:25

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МОК отказал.

13 российских спортсменов и два тренера, оправданных спортивным арбитражным судом, не поедут на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Международный олимпийский комитет (МОК) отказал им в приглашении. Соответствующее решение принято после собрания специальной группы, рассматривающей дела оправданных атлетов.

"Просьба направить 15 спортсменам и тренеров приглашения на Олимпиаду в Пхенчхане-2018 для группы "олимпийских спортсменов из России" отклонена", - говорится в сообщении на официальном сайте международного ведомства.

В список из 13 действующих спортсменов вошли семеро уральцев: лыжники Александр Легков, Евгений Белов и Евгения Шаповалова, конькобежка Ольга Фаткулина, скелетонист Сергей Чудинов и саночники Татьяна Иванова и Альберт Демченко, передает "Уралинформбюро".

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