В прямом эфире.

Интернет-компания "Яндекс" впервые будет транслировать Олимпийские игры в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Пользователи смогут наблюдать за состязаниями не только с компьютеров, но и с мобильных устройств, передает "Уралинформбюро".

Как сообщили в пресс-службе компании, трансляция в прямом эфире будет начинаться в 3-4 часа утра и заканчиваться до 18.00 по московскому времени. При этом пользователи смогут самостоятельно переключаться между разными видами спорта.

Стоит отметить, что зрителям "Яндекса" будут доступны также записи состязаний, церемонии открытия и закрытия, новости ОИ-2018, повторы ярких моментов и интервью спортсменов.

Компания показывает Олимпиаду, работая напрямую с владельцем прав на трансляцию в России – "Телеспортом", сообщает ТАСС.

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