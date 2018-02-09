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Российские олимпийцы отказались нести нейтральный флагСегодня в 17:33

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На церемонии открытия Игр-2018.

В южнокорейском Пхенчхане завершается церемония открытия XXIII Олимпийских зимних игр. По стадиону прошли спортсмены из 92 стран. Олимпийские атлеты из России вышли после сборной Австрии и перед командой из Узбекистана. Примечательно, что нейтральный флаг, под которым в этот раз будут выступать россияне, несла волонтер МОК.

Как пояснила "Уралинформбюро" 6-кратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова, все российские спортсмены, отказались нести олимпийское знамя вместо российского триколора.

Олимпиада-2018 будет проходить до 25 февраля. За награды поборются 168 спортсменов из РФ. За 16 дней главных стартов 4-летия будет разыграно 102 комплекта медалей в 15 видах спорта.

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